【26眾院選】自民黨奪316席獲歷史性大勝＝單獨占3分之2為二戰後首見

Newsfrom Japan

第51屆眾院選於8日投開票，自民黨獲得堪稱歷史性大勝的316個席次，單獨便超過總席次465席的3分之2。首相高市早苗（自民總裁）預計將在下週召開的特別國會中，再次被指名為首相，並成立第2次內閣。中道改革連合則面臨慘敗，席次從公告前的172席縮減至不到一半，共同代表野田佳彥與齊藤鐵夫已表明辭意。

若加上日本維新會，執政聯盟在眾院將成為擁有352人的巨型執政黨。單一政黨在眾院獲得3分之2席次為戰後首見，自民黨本次議席數已超過1986年創下的300席最高紀錄，亦超過了2009年民主黨獲得的308席。即便法案在執政黨未過半的參議院遭否決，未來亦可在眾議院進行二次表決使其通過，且已具備發動憲法修正案的資格。

首相於8日晚間針對公約中提到的「食品消費稅率兩年歸零」一事，表示將盡速在超黨派組建的「國民會議」中進行研議。她強調：「不打算僅憑自民黨單獨強行推動」，展現出努力促成與野黨達成共識的意願。她將於9日下午在黨本部舉行記者會，說明今後的政權運作方針。

本次選舉為自維連立政權成立後的首次國政選舉，首相將其定位為對連立政權尋求信任的機會。在獲得國民信任後，她打算加速推進「負責任的積極財政」及強化安全保障等政策。

在眾院解散前夕由立憲民主黨與公明黨組成的「中道」，原意圖對抗首相的保守路線，但支持度並未擴散。野田與齊藤於9日上午共同舉行記者會表達辭職之意，野田表示：「深感痛心疾首。」

維新會在根據地大阪的19個小選區中輸給自民黨1場，未能維持全勝。國民民主黨在小選區獲得8席，超過了中道的7席。

參政黨繼2025年參院選後持續成長，未來團隊黨（Team Mirai）亦展現躍進。共產黨、令和新選組、減稅日本・憂國連合表現不佳。日本保守黨與社民黨則未能獲得議席。

本次眾院選針對小選區289席、比例代表176席共計465個席次，共有1284人參選。



眾院選投開票後，接受電視節目採訪的首相高市早苗。8日晚間於東京永田町的自民黨本部

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]