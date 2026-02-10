【26眾院選】當選者平均年齡54.7歲＝最年長為85歲的麻生太郎

Newsfrom Japan

於8日投開票的眾議院大選，當選者的平均年齡為54.7歲，較前次的55.6歲年輕了0.9歲。20多歲的當選者共有6人，最年輕的是自民黨村木汀氏（25歲）；最年長者則為同黨的麻生太郎氏（85歲）。

各政黨的平均年齡分別為：自民黨55.7歲、日本維新會52.5歲、中道改革連合57.6歲、國民民主黨48.7歲、參政黨49.0歲、團隊未來40.2歲、共產黨60.5歲等。

新任當選者人數達106人，較前次增加7人。其中自民黨以66人居冠，其次依序為參政黨13人、團隊未來10人、國民民主黨7人、維新會5人、中道4人。

若將世襲候選人定義為：(1)父母、養父母、祖父母曾任國會議員，或(2)3親等內的親屬曾任國會議員且於同一選區出馬——符合上述任一條件者，世襲候選人的當選者共計111人。除了自民黨以104人佔絕大多數外，中道為2人、國民民主2人、維新會1人。



完成自民黨候選人助選演說後，展現高昂氣勢的副總裁麻生太郎。4日於大阪府泉佐野市

