「高市交易」再燃？東京股市再創新高

週一開盤的9日東京股市，受眾院選自民黨壓倒性勝利影響帶動買氣加速，日經平均指數終場較前週末大漲2110圓26錢，收在5萬6363圓94錢，刷新歷史最高紀錄。市場對於首相高市早苗推動景氣刺激政策的期待，使「高市交易」再度引燃。日經平均指數盤中一度狂飆超過3000點，甚至出現突破5萬7000點的場面。

由於執政黨在眾院選取得超出預期的完勝，市場期待高市政權能在穩定的政權基礎下推動積極財政。東證Prime市場約8成個股上揚，呈現出「祝賀行情」（投資顧問公司所言）的態勢。此外，承接前週末美國股市走勢的半導體相關股急升，也推舉股價指數。

然而，市場上也聽聞「股價上漲速度過快」（中堅證券所言）的聲音，買氣告一段落後出現獲利回吐賣壓。隨著匯率朝圓升方向波動，汽車股轉而下跌。

圓相場方面，因擔憂財政惡化等因素，早盤曾一度跌至1美元兌157日圓後半，隨後回升至156日圓前半。針對匯率市場，財務省財務官三村淳發言表示「將帶著高度緊張感注視」。官房長官木原稔也在記者會上指出「觀察到單向且急劇的波動，對此感到憂慮」，藉此牽制投機行為，使政府與日銀進行匯率干預的警戒感蔓延。下午5時匯率為156.59至156.59日圓，較前週末升值29錢。

長期利率方面則有所上升。東京債券市場作為指標的新發行10年期國債流通收益率一度升至2.290%（債券價格下跌），較前週末上升0.065%。



顯示日經平均指數收盤價創下歷史新高5萬6363圓94錢的螢幕。9日下午於東京都中央區



東京證券交易所螢幕顯示日經平均指數漲幅一度超過3000點。9日上午於東京都中央區

