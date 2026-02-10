【26眾院選】得票優勢報導奏效？自民黨選戰尾聲聲量急速成長

Newsfrom Japan

根據時事通信對眾議院選舉期間社群媒體（SNS）投稿的分析顯示，憲法修正與安全保障的討論在選戰尾聲急劇增加。分析認為，由於媒體觀測執政黨將大勝，使得首相高市早苗推動的發展外交與安保政策之實現可能性大增，進而引發贊成與反對兩派的熱烈討論。

利用SNS分析工具「Brandwatch」，收集了1月27日至2月7日間提及政黨名稱的X（舊稱Twitter）投稿約1783萬件（含轉發）。並從中抽取出包含「消費稅」、「政治與金錢」、「憲法」、「安全保障」等政策關鍵字。

選戰初期，關於「政治與金錢」（含秘密資金等）與消費稅的投稿位居前列；但自1月底報導執政黨具優勢的選情後，憲法與安全保障（含防衛力、安保3文書等）的相關投稿大幅增加，並超越了前述議題。

首相於2日的助選演說中首度提到「也請讓我推動憲法修正」。3日隨即出現大量如「修憲成為『正常國家』吧」等表示贊同的投稿。公告日當天關於憲法修正的投稿約1萬6000件，至最終日的7日已膨脹10倍以上，達到約18萬2000件。

安保相關投稿也增至公告日的近5倍，達13萬2000件。選戰尾聲的5日，一位女性作家在X發文表示：「媽媽，我去阻止戰爭了」。這在擔憂國家右傾化的人群中引發共鳴，並以標籤形式進入流行趨勢，預計也產生了影響。

針對右傾化的指控，首相於投開票日的8日在文化放送節目中訴求：「無法理解。我希望能建立起自己的國家能由自己守護的體制。」



首相高市早苗在候選人助選演說中呼籲支持。1月31日於川崎市

