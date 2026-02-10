【26眾院選】中道新黨魁預計於13日選出＝眾院選慘敗導致領導力下降

Newsfrom Japan

因應眾院選慘敗，中道改革連合的共同代表野田佳彥與齊藤鐵夫於9日的黨幹部會議上表明辭職。目前傾向於13日選出新代表，並於11日召開議員總會商討代表選舉日程。然而，席次減至不到3分之1的結果讓黨內充滿不滿。在與野黨重回「一強多弱」格局之際，新領導層能否在內部火種環繞下重新集結力量，正面臨考驗。

在黨本部的幹部會議後，野田與齊藤共同出席記者會。野田說明：「黨內也有中堅與年輕成員，希望盡快建立新體制。」目標在預計18日召開的特別國會前讓新領導班子就位。

中道在眾院選中僅獲得49席。曾在舊民主黨政權擔任核心的小澤一郎、岡田克也、枝野幸男、安住淳等政壇老將相繼落選，幹部成員預計將大換血。

中道目前由原立憲民主黨與原公明黨出身者共同擔任主要職位，但新領導層方針預計不再採取此模式。曾任立民代表並在小選區當選的泉健太於9日在京都市內對媒體表示：「我有決心成為論戰的領導者」，展現爭取新代表的意願。此外，亦有推舉曾任立民幹事長且同樣在小選區獲勝的小川淳也的聲音。



結束幹部會議後舉行記者會的中道改革連合共同代表野田佳彥（左）與齊藤鐵夫。9日下午於東京永田黨本部



出席中道改革連合幹部會議的共同幹事長安住淳（左）。右為共同代表野田佳彥。9日下午於東京永田黨本部

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]