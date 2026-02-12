中道代表選戰，小川、階兩人表明參選＝13日投開票，不需推薦人

Newsfrom Japan

中道改革連合於11日在黨本部召開議員總會，決定於13日選出新任黨魁。隨後，原立憲民主黨出身的小川淳也（54歲，香川1區）與階猛（59歲，岩手1區）向媒體表達了參選意願。

代表選將於12日公告。領導層原先設定參選需10名推薦人，但總會上出現「門檻過高」的意見，最終決定取消此項要求。13日將再度召開議員總會，由黨屬49名國會議員投票選出新任黨魁。

曾任立民幹事長的小川淳也強調：「愈是在最艱難、最嚴酷的時刻，愈要親手承擔重任（拾起火中的栗子）。」關於核電與安全保障等基本政策，他表示：「希望能讓黨的思考方式更具體化。」 曾任總務政務官的階猛則指出：「黨的方向本身沒有錯，但準備不足。今後將重新紮實根基，在國會展現存在感，全力爭取國民支持。」

另一方面，黨內曾有推舉聲浪的原立民代表泉健太則向媒體表明不參選。 共同代表野田佳彥與齊藤鐵夫在11日的總會上，再度對眾院選慘敗負責並表達辭意。野田痛陳：「深感痛心疾首，無論低頭謝罪幾萬次都不足以表達我的歉意。」



中道改革連合的小川淳也（左）與階猛

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]