大雪持續，死者達46人＝除雪事故頻發，地方政府呼籲注意

大雪造成的罹難人數持續增加。自1月21日起以日本海側為中心降下的瑞雪，根據總務省消防廳彙整，截至10日為止，全國已有46人死亡。死因多被認為是在屋頂除雪時墜落或被落雪掩埋，地方政府正呼籲民眾高度警惕。

消防廳表示，截至10日上午，共有10個省道縣出現死者，其中以新潟縣的17人為最多。全國重傷者達193人、輕傷365人；住宅災損則有全毀1棟、半毀2棟。

4日中午，札幌市東區一名81歲男性被發現在自家院內被雪掩埋，送醫後確認死亡。據北海道警札幌東署調查，該男子疑似在屋頂除雪時不慎墜落。 山形縣川西町於7日下午5時許，一名70多歲男性被發現埋在自家軒下的雪堆中，隨後確認死亡。縣警米澤署懷疑其被屋頂落雪捲入，目前正展開調查。知事吉村美榮子呼籲：「除雪墜落或被屋頂落雪捲入的受害案例激增。請務必做好安全措施。」

新潟縣加茂市於5日發現一名78歲男性倒在自家建築旁，隨後不幸去世。根據加茂署表示，現場附近有倒下的梯子，疑似在除雪時墜落。由於自力除雪困難的高齡者眾多，新潟縣已於9日向陸上自衛隊提出災害派遣請求。

除雪事故的罹難者多為高齡者，且多為獨自作業。新潟縣強調，為防止事故發生，除雪時應繫上安全繩並由複數人員進行。國土交通省也要求民眾佩戴頭盔、穿著防滑鞋、固定好梯子，並攜帶手機以備不時之需。



受災害派遣請求，自衛隊員正為有倒塌風險的高齡者住宅進行除雪。9日於新潟縣魚沼市（由縣府提供）



