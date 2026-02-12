涉嫌散布女學生猥褻影片＝警視廳將日大三高2名棒球部員函送法辦

Newsfrom Japan

警視廳少年育成課於12日，因涉嫌違反《兒童賣淫與兒童色情禁止法》（製造、提供），將隸屬日本大學第三高校（東京都町田市）硬式棒球部的2名部員函送法辦。此消息經採訪搜查相關人士後獲得證實。

該校在2025年夏季甲子園奪得亞軍，但據信在賽事前其部內便已開始散布猥褻影片。

根據搜查相關人士透露，其中一名17歲男部員涉嫌於去年3至4月間，要求熟識的15歲女學生傳送共3段猥褻影片與圖像。另一名16歲男部員則涉嫌於同年4至10月間，收到其中1段影片並轉傳給其他學生。

影片可能透過LINE等通訊軟體在部內數十人間散布。根據估計有十多名部員參與其中，警方目前正深入調查。被函送的2名部員在接受任意調查時坦承：「做了不該做的事」、「對於輕率的行為深切反省」。

2025年10月，因女學生的監護人向警視廳諮詢「擔心女兒的猥褻影片似乎正在擴散」，才使整起事件曝光。

日大三高棒球部是曾參與春夏甲子園共40次的強權學校。夏季賽曾於2001年與2011年奪冠，春季賽則於1971年稱霸。該校對此採訪表示：「因涉及相關人士與學生的隱私，不便對外評論。」



警視廳本部。東京都千代田區

