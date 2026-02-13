警察廳掌握336件不穩定網路投稿＝高市呈現高人氣但幸無事故

Newsfrom Japan

警察廳於12日公布了眾議院選舉的警備執行狀況。本次共動員6萬人次進行警衛，在會場手提行李檢查等處發現了約250件危險物品。此外，網路上確認了336件暗示襲擊要人的留言，警方已鎖定投稿者身分並發出警告。雖然受首相高市早苗的高人氣影響，部分會場湧入數倍於預期的聽眾，但並未發生事件或糾紛。

自2022年前首相安倍晉三遭槍擊事件後，警察廳導入了對各都道府縣警要人警護計畫的「事前審查」。本次由警察廳修正計畫案的比例為59%，較前次眾院選（82%）及去年參院選（71%）有所下降。警察廳幹部對此評價為：「計畫水準已有所提升。」

手提行李檢查與金屬探知檢查的執行率達99%。發現的危險物品多為日常用的美工刀與剪刀，並未發生逮捕案件。

針對單獨發動恐怖攻擊的「孤狼攻擊者（Loan Offender）」對策，警方在1月23日至2月7日間透過網路監控掌握了336件可疑留言，內容包括「明天殺了你」、「第2個山上先生（指安倍槍擊案被告）該幹活囉」等。警視廳根據靜岡縣警發現的危險留言分析過去投稿，鎖定並警告了一名住東京的40多歲女性；此外，警備部門也與之聯動，在演說會場發現一名在社交網路暗示對高市首相不利的男子，並對其進行職務質問。



眾院選最終日，傾聽演說的選民。7日於東京都世田谷區

