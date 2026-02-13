小川淳也當選中道新黨魁＝考驗其重建黨的手腕

Newsfrom Japan

中道改革連合於13日在黨本部進行代表選投開票，選出原立憲民主黨幹事長小川淳也（54歲，眾院香川1區）為新任代表。小川擊敗了同樣為立民出身、前總務政務官的階猛（59歲）。在眾院選慘敗的衝擊，以及對原公明黨出身者在比例代表名單受優待而引發反彈、導致政黨存續面臨危機之際，如何描繪出政黨重建的道路將是最大課題。

在議員總會上，由黨屬49名眾議院議員（立民出身21人、公明出身28人）進行投票。最終小川淳也獲得27票，階猛獲得22票。

小川淳也隨後出席就職記者會，表明方針將於下週初正式啟動新領導班子。目前焦點在於將任命誰擔任黨務核心的幹事長。小川表示將考量黨內融和及對女性、年輕成員的提拔，並稱「希望能取得整體平衡」。

關於是否參加高市政權為討論調降消費稅等議題而設置的「國民會議」，小川表現出慎重判斷的態度。他強調：「我不打算參與為政權背書（製作不在場證明）的行為。」

在議員總會召開前，小川淳也於黨本部接受媒體採訪。針對憲法修正，他表示：「明載自衛隊是有可能的」，提及了對憲法第9條的修訂。關於黨的基本政策，如安保相關法的「合憲性」及容認重啟核電等立場，他表達了將會延續的思維。

本次代表選是由於野田佳彥與齊藤鐵夫兩位共同代表引責辭職而舉行。佔黨內過半數的公明體系成員並未推出候選人，而是採取自主投票。新任代表的任期將至2027年3月底為止。



當選中道改革連合代表後發表感言的小川淳也。13日下午於東京永田町



當選中道改革連合代表後展現高昂氣勢的小川淳也（中央左）。13日下午於東京永田町

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]