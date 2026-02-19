第2次高市內閣就任＝全體閣員留任、目標本年度內通過預算

Newsfrom Japan

因應眾院選後的第221次特別國會於18日召集，高市早苗首相（自民黨總裁）被選出擔任第105任首相。第2次高日內閣於入夜後上路。首相出席記者會，強調將致力於使2026年度預算案在年度內通過，並展現全力推動「負責任的積極財政」及強化防衛力等大選政見的方針。

首相在記者會上提及與黨在大選中獲勝時表示：「將以謙虛且大膽的態度營運政權。我不認為獲得了選民的白紙委任（意即為所欲為）。」並稱：「為了實現政策，政府與執政黨將齊心協力進一步加速，這是『高市內閣2.0』的啟動。」

受大選影響，2026年度預算案的國會審查進度較往年推遲。首相明確表示：「為了不影響國民生活，將以年度內通過為目標。」

第1次內閣在上午的臨時閣議中總辭。隨後在眾院本會議的首相指名選舉中選出高市為首相。參院本會議在第1輪投票中無人過半，決選投票由高市獲指名。首相在眾參本會議後與日本維新會代表吉村洋文（大阪府知事）會談。第1次內閣全體閣員留任，經皇居的首相親任式與閣員認證式後，第2次內閣正式發足。

在首相指名選舉前，眾院本會議選出自民黨的森英介擔任議長、中道改革連合的石井啟一擔任副議長。議院營運委員長由自民黨的山口俊一出任。特別國會會期共150天，至7月17日止。首相施政方針演說等政府4大演說將於2月20日舉行。朝野已達成協議，將於24、25兩日在眾院進行各黨代表質問。

中道的小川淳也代表在黨議員總會上表示：「身為野黨第一大會派，將確實與巨大執政黨對峙，履行監督權力的職責。」



