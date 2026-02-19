1月訪日客中國市場大減＝受抵制衝擊下4年來首見負成長

Newsfrom Japan

日本政府觀光局18日公布的1月訪日外國旅客人數（推估值）顯示，來自中國的旅客數較去年同月減少60.7%，跌至38萬5300人。受中國政府針對台灣問題呼籲民眾抵制訪日的影響，減少幅度從去年12月的45.3%進一步擴大。整體訪日旅客數也自2022年1月以來，時隔4年轉為負成長。

1月總體訪日客數減少4.9%，為359萬7500人。雖然美國、印尼等17個國家與地區創下該月歷史新高，但中國抵制訪日的衝擊巨大。呼籲赴日旅遊應持慎重態度的香港，旅客數也減少了17.9%。

觀光廳長官村田茂樹在18日的記者會上表示，目前正值中國春節期間，「雖然部分出現退訂，但已被其他國家的訪日客彌補，約與去年持平或微增」。針對受中國客減少衝擊的業者，他表示「目前未考慮提供新支援」。

按國家與地區來看，1月韓國旅客最多，增加21.6%（117萬6000人）；台灣居次，增加17.0%（69萬4500人）；中國排名第3。美國則增加13.8%（20萬7800人）。



前往東京淺草淺草寺參拜的外國觀光客。1月8日於東京都台東區（AFP時事）

