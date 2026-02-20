【米蘭柯爾蒂納冬奧】坂本摘銀、17歲中井奪銅＝千葉位居第4，累計獎牌突破100枚

Newsfrom Japan

【米蘭時事】在米蘭柯爾蒂納冬奧第14日的19日，舉行了花式滑冰女子長曲比賽。坂本花織（Sysmex）獲得銀牌，而在短曲（SP）排名首位的17歲選手中井亞美（TOKIO Inkarami）則獲得銅牌。預計在本賽季結束後引退的坂本，是繼上屆北京冬奧獲得銅牌後再次奪牌。這也是日本首度有多名選手同時站上女子單人滑的頒獎台。

日本代表團在本屆大會的獎牌總數已達到24枚，這也使得日本在冬季奧運累計獲得的獎牌總數達到100枚。

此外，千葉百音（木下集團）排名第4。短曲排名第3的美國選手劉美賢（Alysa Liu）則成功逆轉奪金。 在北歐兩項（Nordic Combined）團體競速賽中，由渡部曉斗（北野建設）與山本涼太（長野日野自動車）組成的日本隊獲得第6名。女子冰壺小組賽最後一戰，代表日本的佛提斯（Fortius）隊擊敗中國隊，最終以2勝7敗、第8名的成績結束本屆賽事。



在花式滑冰女子頒獎儀式上，（左起）銀牌得主坂本花織、美國金牌得主劉美賢、銅牌得主中井亞美展露笑顏。19日於米蘭郊外



在花式滑冰女子長曲項目中表現的坂本花織。19日於米蘭郊外



在花式滑冰女子長曲項目中表現的中井亞美。19日於米蘭郊外

