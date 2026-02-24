天皇陛下迎66歲壽辰：「傾聽災區聲音」

Newsfrom Japan

天皇陛下於23日迎來66歲生日。在此之前，陛下於皇居宮殿舉行了記者會。今年適逢東日本大震災15週年及熊本地震10週年的關鍵節點，陛下針對各地慘重的災情表示：「至今想起仍感心痛」，並提到：「始終祈願災害不再發生，與國民同甘共苦，傾聽災民的聲音，陪伴在國民身邊。」

據相關人士透露，為了視察復興狀況，陛下預計春季訪問岩手、宮城、福島3縣，秋季訪問熊本縣。陛下表示：「今後也將與雅子一同，持續心繫災區。」

去年是戰後80週年，為了悼念戰歿者，陛下與皇后及長女愛子公主訪問了國內各地，與戰爭經歷者、遺族及歷史講述者懇談。陛下回顧道：「各位向我們講述的每一份記憶，都深深留在我們心中」，並表示：「謙虛地從過去歷史中學習，帶著深刻反省，思考並努力守護和平所必要的事物，這至關重要。」

關於皇室的定位，陛下再次表示：「皇室存在與活動的基本，是始終祈願國民幸福，與國民同甘共苦」，並提出見解：「精確感受時代之風，思考符合各個時期應有的公務形式極為重要。」

對於持續療養生活的皇后，陛下表達感謝：「無論是日常生活中或是公務場合，都給予了我支持。」針對去年首次正式外訪（寮國）等擴大活動範圍的愛子公主，陛下寄予期待：「希望她能累積更多經驗並進一步成長，珍重地履行作為皇室一員的職責。」

談到家人相處時，陛下表示：「能感受到彼此的感謝與家人的羈絆度過每一天，深感幸福。」並介紹最近一家人一起看電視轉播米蘭-柯提納冬季奧運，「對於日本選手的活躍表現也感到非常高興」，給予了高度讚賞。



在66歲生日前夕，天皇陛下與家人一同合影。17日於皇居御所「談話室」（宮內廳提供）



在66歲生日前夕，天皇陛下與家人一同合影。皇后與長女愛子內親王手中拿的是米蘭柯爾蒂納冬奧及帕運的大會吉祥物。17日於皇居御所「談話室」（宮內廳提供）

