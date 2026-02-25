自民黨政策重大轉向＝武器出口「原則開放」、廢除5類型限制

Newsfrom Japan

自民黨旨在擴大防衛裝備品出口的提議案於24日曝光。該議案明確記載將廢除現行僅限「5類型」裝備品出口的規定，改為包含具殺傷能力武器在內的「原則上開放」。此舉被定位為「政策的重大轉向」，並要求政府對國民進行細緻說明。預計將於25日的黨安全保障調查會獲通過，並於3月上旬提交給政府。

現行的5類型限制包含救難、運輸、警戒、監視、掃雷，提議案將廢除此限制。裝備品將分類為具殺傷及破壞能力的「武器」（如戰鬥機、護衛艦、潛艦等）以及「非武器」（如防彈衣等）。

針對武器部分，出口對象將限定於簽署「防衛裝備品及技術移轉協定」的國家。目前正處於交戰狀態的國家原則上不可移轉，但在「考慮我國安全保障需求之特段情況下」則列為例外。

移轉與否將由首相及閣僚出席的國家安全保障會議（NSC）判斷。將從對日本防衛力整備及自衛隊運用的影響等角度，進行「更嚴格的審查」。針對與英、義共同開發的次期戰鬥機，將維持由閣議決定出口至第三國的現行機制。

因應此提議，政府將正式展開《防衛裝備移轉三原則》運用指引的修訂，目標是在3月19日預定的日美領袖會談前完成改定。



在自民黨安全保障調查會幹部會議後，接受媒體採訪的小野寺五典會長。24日下午於東京永田町黨本部

