高市首相稱贈送予315名眾議員各3萬圓禮券「沒問題」＝在野黨批評黨性不改

首相高市早苗（自民黨總裁）於25日的參院本會議上，針對向該黨全體眾議院議員發放「目錄禮券」一事，表達了「在法令上沒有問題」的認識。她透露共針對315人，發放了每人約價值3萬日圓的禮品。野黨則加強批評力道，認為這顯露了自民黨在「政治與金錢」問題上的根深蒂固體質。

根據《政治資金規正法》，禁止個人向政治家個人進行有關政治活動的捐贈。首相解釋，這筆費用是從她擔任代表的黨奈良縣第2選舉區支部的政治資金中支出。她強調：「這是政黨支部對議員個人的捐贈」，認為並未抵觸法律。此為對立憲民主黨幹事長田名部匡代的答辯。

根據多名自民黨關係人士透露，在8日投開票的眾院選後，首相的秘書走訪了所屬議員的辦公室並發放目錄禮券。禮盒上貼有僅寫著「高市早苗」姓名、未標註職稱的「禮券包裝紙（Noshi）」。首相在答辯中提到：「這是為了慰勞經歷嚴峻選舉後當選的同仁，希望能對議員活動有所幫助。」

在自民黨內，去年3月時任首相石破茂也曾向2024年眾院選初次當選的15人發放價值10萬日圓的商品券。當時石破被迫道歉，而收受的議員則將其退還。

野黨正準備在國會展開追究。中道改革連合代表小川淳也於代議士會上指出：「無法坐視在黨內撒禮券的自民黨體質。」國民民主黨國對委員長古川元久則在記者會表示：「應慎行以避免產生誤解的輕率舉動」，要求首相履行說明責任。立民代表水岡俊一指責道：「真是不長教訓的人，又引發了政治與金錢的問題。」

自民黨內部也出現疑問聲浪，有資深議員表示：「並非法律沒問題就行。」一名幹部不悅地表示：「石破首相的事才過1年，到底在做什麼？」日本維新會的幹部也表示：「完全沒從商品券問題中學到教訓。」



