天皇一家於3至4月訪問東北3縣＝視察震災15週年復興狀況

Newsfrom Japan

宮內廳於25日宣布，天皇、皇后兩陛下與長女愛子內親王將於3月25至26日訪問岩手、宮城，並於4月6至7日訪問福島，共計東北3縣。適逢東日本大震災15週年，此行旨在視察復興狀況並與受災民眾懇談。這也是愛子內親王首次訪問這3個縣。

根據該廳資料，一家人將於3月25日搭乘特別機進入岩手縣，在大槌町的追悼設施「鎮魂之森」獻花。隨後前往大船渡市，與大震災及去年2月發生的山林火災災民進行懇談。

26日將移動至宮城縣，視察南三陸町的震災傳承設施。在石卷市的「石卷南濱海嘯復興祈念公園」獻花並與災民懇談後，於當晚返回東京。

4月6日將搭乘新幹線進入福島縣，視察雙葉町的「東日本大震災・原子力災害傳承館」並獻花，隨後與災民懇談。7日訪問富岡町的震災傳承設施後，前往大熊町的教育設施「學習舍夢之森」觀摩授課。接著還將前往浪江町的公路休息站，並於當晚返回東京。

天皇陛下在本月的生日記者會上曾表示：「希望能一邊傾聽災區民眾的聲音，一邊陪伴在國民身邊」，並表達了希望愛子內親王也能「心繫災區」的想法。



在慶祝天皇陛下66歲生日的一般參賀中揮手的兩陛下。23日於皇居

