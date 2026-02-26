二二六事件屆滿90週年＝東京澀谷處刑地遺址舉行追悼式祈福

Newsfrom Japan

陸軍青年軍官發動意圖進行國家改造、並殺害政府要人的政變「二二六事件」，於26日迎來屆滿90週年。當天在東京都澀谷區舉行追悼儀式，相關人士於當年軍官處刑地遺址所建立的慰靈像前，為事件中遇難者及參與軍官祈求冥福。

由涉案軍官遺族組成的「佛心會」成員、現年76歲的今泉章利（居住於千葉縣柏市）等人出席了儀式。今泉先生的父親今泉義道（1995年逝世，享壽80歲）當時擔任少尉，在1936年2月26日當天凌晨3時左右，突然接到上級告知殺害政府要人的計畫，隨後參與其中。事件後，義道被判處4年禁錮（監禁）。

上午9時30分左右，今泉先生等人在寒風中獻上線香與鮮花，於慰靈像前合掌悼念。追悼結束後，今泉先生表示：「今天，我一心祈求世界能夠迎來和平。認真傾聽彼此的意見，不訴諸暴力來建立一個美好的社會，這難道不是最重要的嗎？」

在該事件中，參與軍官在雪中率領約1500人的部隊，襲擊了首相官邸及警視廳等地，殺害了藏相（財政部長）高橋是清及內大臣齋藤實等人，並占領永田町一帶，但於同月29日遭到無血鎮壓。在軍事法庭上，除了19人被判處死刑外，包含義道先生在內的多名軍官亦被判有罪。一般認為，此事件導致了往後軍方強化對政治的支配。



在「二二六事件」屆滿90週年之際，出席追悼式的今泉章利。26日上午於東京都澀谷區



在二二六事件中被判處4年禁錮的今泉義道少尉（1935年拍攝，今泉章利提供）

