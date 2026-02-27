自行車與行人事故創新高＝警察廳因應「藍單」制度加強對策

Newsfrom Japan

警察廳於26日公布，2025年全國共發生3269件自行車與行人的交通事故（較前一年增加226件），創下自2006年有統計以來的最高紀錄。由於今年4月起，自行車違規也將導入「交通違規罰單制度（藍單）」，該廳負責人表示：「將持續針對『邊騎車邊看手機』及酒駕的危險性宣導規則，以期減少事故。」

根據統計，3269件事故中約有57%發生在人行道或斑馬線上。造成自行車騎士或行人死亡的事故共356件（增加5件）。在重傷及死亡事故中，酒駕佔87件（減少12件），使用手機則佔22件（減少6件）。

電動滑板車等「特定小型原動機付自行車」事故共386件（增加48件）。其中約11%（43件）確認為酒駕，其酒駕事故比例高達一般自行車的16倍。由於多發生在深夜時段，警察廳分析「可能是飲酒後錯過末班車的人將其作為代步工具」，未來將與業者合作加強取締。

此外，警察廳也分析了外籍駕駛的事故，包含汽車在內共發生7906件，其中重傷及死亡事故為587件。各項數據均呈增加趨勢，佔整體事故比例亦創下歷史新高。去年嚴格化的「外國駕照更換日本駕照」制度使用者，其2024年的事故率為每千人4.1件，低於未經此制度直接取得駕照的外國人（5.9件）。



騎乘自行車的人（資料照片）

