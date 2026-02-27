2025年度調查生成式AI利用率＝高中生平日上網時間超過6小時

Newsfrom Japan

兒童家庭廳於26日公布了2025年度關於兒童網路使用的調查結果（速報值）。使用網路的高中生中有46.2%曾利用生成式AI（人工智慧）。高中生平日每日平均上網時間為6小時44分，較前一年度增加25分鐘。國中生為5小時24分，10歲以上的國小生則為3小時54分。

此調查自2009年度起每年實施。本次調查於2025年11至12月針對10至17歲兒童及其監護人各5000人，以及0至9歲兒童的監護人3000人進行，回收率均達6成以上。

10至17歲的網路利用率高達99.0%。多數兒童使用智慧型手機或學校發放的平板電腦，用途以觀看影片、搜尋及遊戲為主。10歲以下網路利用率為75.2%。本次首度詢問關於生成式AI的使用狀況，使用網路的國中生中有30.8%、10歲以上國小生則有8.6%曾使用過。

在針對10至17歲網路問題的調查中，有25.5%的人回答「曾收到騷擾訊息或郵件」，22.3%回答「沉迷網路導致無法專心讀書或睡眠不足」。



使用智慧型手機的兒童（資料照片）

