厚勞省統計2025年出生人數連續10年創歷史新低

厚生勞動省於26日公布了2025年人口動態統計的速報值。包含外籍人士在內的年間出生人數為70萬5809人，就速報值而言，連續10年創下歷史新低。婚姻數為50萬5656對，雖然連續2年增加，但仍為戰後第3低的紀錄。

出生人數較前一年速報值減少1萬5179人。從減少幅度來看，2022至2024年維持在5%的高水平，本次則縮小為2.1%。若以都道府縣來看，僅有東京與石川兩地的出生人數較前一年有所增加。

雖然政府正投入每年3.6兆日圓規模的少子化對策，但目前的少子化進程比國立社會保障・人口問題研究所的未來推計提早了約17年。厚勞省負責人表示：「少子化依然未能止步，對此深感沉重。」

本次公布的速報值包含居住在日本的外國人及在海外的日本人。未來公布的「確定值」將僅以在日本國內的日本人為對象，屆時出生人數將會更少。

日本國民的出生人數於1949年達到約269萬人的巔峰，自1975年左右起呈現減少趨勢，並於2016年跌破100萬人。2024年更是降至68萬6173人，創下自1899年有統計以來的最低紀錄。

另一方面，婚姻數較前一年速報值增加5657對（1.1%），但相較於1972年巔峰時期的約109萬對，規模已縮減至一半。離婚人數則減少至18萬2969對。

死亡人數為160萬5654人，為5年來首度減少。出生數低於死亡數的「自然減少」高達89萬9845人，創下速報值史上最大減幅，再次凸顯了人口減少正劇烈進行中。



新生兒室（資料照片）

