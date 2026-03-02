日本政府強調反對伊朗核武＝對美軍攻擊表示一定程度理解

Newsfrom Japan

針對美國與以色列對伊朗發動的軍事攻擊，日本政府發表立場表示：「絕不容許伊朗開發核武器。」從維持國際核不擴散體系的觀點出發，日本對美國的行動展現出了一定程度的理解。

官房長官木原稔於1日凌晨的記者會上，針對圍繞核開發的美伊協議指出：「這對於解決伊朗核問題極其重要，我國一向給予強力支持。」他訴求不擴散體系的意義，並呼籲：「伊朗應停止開發核武器以及使區域不穩定化的行為。」

同時他強調，日本的基本表態是「一向尊重自由、民主、法治等價值與原則」，並避開了對美國等行動的具體評論。

在此之前，政府在首相官邸召開了由高市早苗首相出席的國家安全保障會議（NSC），會中達成共識，將與相關國家協作進行情報蒐集等工作。該會議持續超過1小時，時間之長實屬異例。

日本有9成以上的原油仰賴中東地區，至今一向顧及與產油國維持良好關係，與伊朗之間也長年建立著獨自的友好關係。然而，另一方面美國是日本唯一的同盟國，本次攻擊所造成的影響在經濟與安保兩面都極為重大。

木原明確指出：「中東的和平與穩定對我國而言也極其重要」，並表達了將致力於確保能源供應的意向。他表示：「為了讓事態儘早降溫，將與國際社會協作，進行一切必要的外交努力。」此外他也透露：「目前尚未接獲石油供需會立即產生影響的報告。」

鑒於局勢緊迫，他說明將萬全確保中東在留僑民的安全，並展現出將持續掌握撤離所需之海路與空路狀況的方針。

防衛相小泉進次郎也對記者團表示：「為了迅速且確實地執行僑民運送，自衛隊始終保持著能立即派遣部隊的體制。」



在國家安全保障會議（NSC）前接受記者採訪的高市早苗首相。2月28日晚間於首相官邸



舉行記者會的木原稔官房長官。1日凌晨於首相官邸

