海運巨頭停止航行荷姆茲海峽＝因應伊朗受襲，日航杜哈線停飛

日本郵船（NYK）、商船三井（MOL）及川崎汽船（K-Line）等3大海運公司於1日透露，已停止航行荷姆茲海峽。由於美國與以色列攻擊伊朗導致中東局勢惡化，各公司已採取讓船舶在安全海域待命等措施。

這條從中東運輸能源資源的戰略要衝若長時期無法通行，恐引發對日本經濟影響的憂慮。

根據商船三井說法，伊朗當局已透過無線電向船舶通告「禁止航行」。該公司目前對部分船舶提供24小時體制的船長支援，並表示：「將以船員、貨物及船體的安全為最優先考量，據此決定行動指引。」

日本郵船也已將船舶撤離至安全海域。該公司在該區域航行的船舶主要包括原油油輪、液化天然氣（LNG）船、液化石油氣（LPG）船及汽車運輸船等。

此外，日本航空（JAL）已於1日前宣布，往返羽田機場與卡達首都杜哈的定期航班將停飛至3日為止。預計將影響約1000名旅客，包含2月28日的航班在內，共計取消6個班次。至於沒有中東航線的全日空（ANA）則表示：「由於亦無班機飛越該區域上空，因此無需更改航路。」



阿拉伯聯合大公國北部的荷姆茲海峽。2月25日（AFP時事）



機身上印製的日本航空標誌

