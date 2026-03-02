高市首相針對伊朗情勢要求「外交解決」＝確認尚無日本僑民受害

Newsfrom Japan

眾議院預算委員會於2日上午，在首相高市早苗及全體閣僚出席下，針對2026年度預算案進行第2天的基本質詢。首相針對伊朗局勢表示，「絕不容許伊朗開發核武器」，並強調「強烈要求伊朗停止包含攻擊周邊國家在內等使區域不穩定化的行為，並透過包含談判在內的外交方式解決問題」。

首相強調：「為了讓事態儘早降溫，將進行一切必要的外交努力。」對於美國與以色列發動的攻擊，首相則避開了具體評論。

外務大臣茂木敏充針對在伊朗境內約200名日本僑民的安否說明表示：「已與幾乎全員取得聯繫。目前尚未接獲任何受害資訊。」針對周邊國家的約7700名僑民，茂木也表示：「正在進行安否確認，並已著手準備必要時的撤離工作。」此為對日本維新會共同代表藤田文武質詢的答辯。

關於荷姆茲海峽傳出遭封鎖的消息，首相表示：「正針對事實關係進行情報蒐集」，並報告已確認周邊海域日本籍船舶的船員全員安全。此外，針對日本的石油儲備，首相說明：「目前保有254日份的儲備量。」外務大臣則強調：「若事態長期化，將密切關注其對能源供應及國內價格的影響。」此為對國民民主黨議員村岡敏英及淺野哲的答辯。



高市早苗首相於眾院預算委員會進行答辯。2日上午於國會內



日本維新會共同代表藤田文武於眾院預算委員會提出質詢。2日上午於國會內

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]