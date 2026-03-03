伊朗局勢高市首相訴求外交解決＝強調「確保能源供應萬全」

Newsfrom Japan

針對美國與以色列的大規模攻擊以及伊朗的報復行動，首相高市早苗於2日對伊朗訴求「包含談判在內的外交解決」，但避開了對美方攻擊行為的具體評論。鑑於原油運輸要衝荷姆茲海峽事實上已遭封鎖，首相表示將全力確保石油等能源的穩定供應。

首相在眾議院預算委員會強調：「絕不容許伊朗開發核武器，這是我國一貫的立場。」並主張伊朗應停止「包含攻擊周邊國家在內等使區域不穩定化的行為」。

關於美國發動的先制攻擊，首相僅表示：「關於是否屬於自衛措施等詳細資訊尚未完全掌握，目前不便進行法律上的評估。」

日本長年與伊朗建立獨自的友好關係，但美國是日本唯一的同盟國，且首相預計於19日訪美與川普總統會談。首相在預算委員會表示：「為了讓事態儘早降溫，將與國際社會協作，進行一切外交努力。」

在能源確保方面，首相說明：「正針對荷姆茲海峽封鎖一事進行情報蒐集。據了解已有前往日本的油輪在波斯灣內待命。」她強調：「為將國民生活與經濟活動的影響降至最低，將機動性採取必要應對。」



高市早苗首相於眾院預算委員會進行答辯。2日下午於國會

