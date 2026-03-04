UNIQLO提前舉行入社式＝因應黃金週繁忙期，時程早於其他公司

Newsfrom Japan

經營休閒服飾連鎖品牌「UNIQLO」的迅銷集團（Fast Retailing），於3日在東京都江東區的自家設施舉行了入社式（開學及入職典禮）。該公司每年為了因應黃金週的繁忙期並確保「即戰力」，皆比其他企業提前1個月舉行入社式。今年共有509人入職，比去年增加89人，其中500人出席了典禮。

董事長兼社長柳井正登台為新員工加油打氣，他表示：「讓我們為了實現透過服飾事業創造更美好世界的目標，一起快樂地工作吧。」

新進員工代表竹河花菜在致詞中表達決心：「將以在現場磨練出的實力為基礎，成長為能向全球顧客傳遞價值的人才。」另一位代表、來自印度的艾比雪克．巴格里（Abhishek Bagli）則表示：「為了不負期待，將會持續努力。」

新進員工經過約1週的研修後，將從9日起派駐至全國UNIQLO及「GU」等門市正式開始工作。往年該公司會依據是否有轉勤需求的職種分開舉行入社式，今年則改為原則上所有新進員工皆於3月參加。



迅銷集團董事長兼社長柳井正於入社式為新員工打氣。3日上午於東京都江東區



柳井正董事長兼社長登台的迅銷集團入社式。3日上午於東京都江東區

