高院亦裁定舊統一教「解散命令」＝喪失宗教法人資格、進入清算程序
針對要求解散「世界和平統一家庭聯合會」（原稱統一教）的聲請案，東京高等裁判所（高院）於4日裁定支持東京地方裁判所（地院）的原裁定，駁回教團方的即時抗告。裁判長三木素子表示：「除了解散命令外，找不到其他能有效防止信徒等人進行不法行為的手段。」儘管教團方計畫向最高裁判所提出特別抗告，但解散命令的效力即刻發生，教團將喪失宗教法人資格。
這起因前首相安倍晉三槍擊事件而再次受到矚目的教團問題，迎來了重大轉折。法院近期將選任清算人，展開債務整理等清算程序。教團雖仍能以非正式團體身分繼續活動，但將無法再享有稅制上的優惠措施。
受文部科學省提出解散命令聲請，東京地院於去年3月認定，該教團「在長達約40年的期間內，造成了前所未見的大規模損害」，並首度以《民法》上的不法行為為根據，裁定解散命令。法院認定因不當勸誘捐款等造成的受害者達1559人，總金額高達約204億日圓。
