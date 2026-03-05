【影片】「白色浪漫特快」移送博物館：預計3月中旬起展出

Newsfrom Japan

小田急電鐵於2月28日凌晨，將曾以「白色浪漫特快（Romancecar）」名號深受大眾喜愛、並於2023年退役的特急專用列車「VSE」，從原先存放的大野綜合車輛所（神奈川縣）移送至海老名車輛基地（同縣）。此項作業是為了將該列車安置於海老名站旁的「浪漫特快博物館（Romancecar Museum）」進行展示，預計於3月中旬正式對外展出。

在28日凌晨的作業中，僅剩首節車廂的VSE由後方的通勤電車推行，以時速約5至10公里的緩慢速度在軌道上移動，全程耗時約1小時15分鐘。抵達車輛基地後，VSE由工程用車輛牽引至基地深處。隨後，VSE經由起重機吊掛至卡車上，並於翌日3月1日凌晨正式運抵博物館館內。

負責28日移送任務的司機員水島健次在作業後的訪談中，神情嚴肅地表示：「我深切感受到一股使命感，必須將這輛被賦予第二人生的車輛，毫髮無傷地運送到目的地。」而曾在VSE出道時也參與過運輸任務的列車長前場弘則，則感觸良多地說：「雖然一直覺得它很帥氣，但再次見到它時，心裡還是想著：果然沒錯，真的很帥啊。」【時事通信影像中心】

