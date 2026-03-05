Space One宣布Kairos 3號機發射失敗＝發射後執行飛行中斷措施

Newsfrom Japan

航太開發新創公司 Space One（總部位於東京）於5日上午，從自家發射場「紀伊太空港」（和歌山縣串本町）發射搭載人造衛星的小型火箭「Kairos」3號機。然而，發射後因執行飛行中斷措施，宣告發射失敗。

Space One 表示：「經判斷難以達成任務後，採取了飛行中斷措施。目前詳細原因仍在調查中。」公司計畫於下午召開記者會，針對原因等細節進行說明。

該公司旨在達成日本國內首例由民間單獨開發火箭將人造衛星投入軌道的目標，但目前已連續3次失敗，再次突顯出航太開發的難度。

Kairos 3號機全長約18公尺、重約23公噸，由3節固體燃料與液體燃料引擎等組成。機上搭載了5枚人造衛星，包含由廣尾學園高中（東京）學生開發的小型衛星，以及由台灣國家太空中心（TASA）開發的電波傳輸實驗衛星。



在眾多民眾觀摩下發射的小型火箭「Kairos」3號機。發射後執行了飛行中斷措施。5日上午於和歌山縣那智勝浦町



發射升空的小型火箭「Kairos」3號機。發射後執行了飛行中斷措施。5日上午攝於和歌山縣那智勝浦町。



發射升空的小型火箭「Kairos」3號機。發射後執行了飛行中斷措施。5日上午攝於和歌山縣那智勝浦町。

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]