日本全國「教師不足」達3827人＝文科省調查顯示代課教師確保困難

文部科學省（文科省）5日公布調查顯示，針對全國公立小中高學校配置教師人數低於各自治體編制員額的「教師不足」情況，截至2025年5月1日共計達3827人。文科省指出，代課教師的補齊速度已跟不上缺額需求，教師人力短缺日益嚴重的現況再次浮現。

不足原因在於大量資深教員屆齡退休，年輕教員比例增加，但在發生因病假、懷孕或生產等缺員時，由於人才流向民間企業等因素，導致學校難以確保足夠的代課教師。文科省於2021年度首度針對都道府縣及政令市教委會進行此類調查，本次為第2次。

數據顯示，2025年5月1日的總缺額數較2021年同日的2065人大幅增加85.3%。細目為：小學1699人、中學1031人、高中508人、特別支援學校589人。發生短缺的學校比例，小學為7.1%、中學8.1%、高中7.8%，特別支援學校則高達25.4%。

小學導師缺額從上次的474人倍增至1086人，目前各校多由主幹教諭、校長、副校長代課，或調用原定進行小班教學指導的教師支應。



學校教室（資料照片）

