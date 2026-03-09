國際婦女節東京澀谷遊行＝「不容許性暴力與歧視」

Newsfrom Japan

在3月8日國際婦女節當天，東京澀谷舉行了反對針對女性的性暴力與歧視的示威遊行「東京婦女大遊行（Women’s March Tokyo）」。參加者手持訴求反對性別歧視等標語的牌誌與橫幅，在澀谷車站周邊遊行示威。類似的遊行活動也在福岡市、名古屋市等日本各地展開。

配合國際婦女節舉行的這項示威遊行始於2017年。由於2020年曾因新冠病毒流行而中止，今年邁入第9屆。

執行委員會針對今年遊行的宗旨主張，希望能跨越圍繞人種與性別等議題所「被策劃的紛爭」，並在危機狀況中引發改變。從追求性別平等的立場出發，執行委員會訴求「需要的不是排除，而是連帶（團結）」。

根據執行委員會統計，參加澀谷遊行的人數約為800人，規模與去年相當。致力於女性議題的團體「Femi-kichi」（位於東京都武藏野市）共有7人加入，該團體一名31歲的女性代表表示：「雖然現在女性已出任首相，女性政治家也增加了，但並非所有人都標榜性別平權政策。希望能透過遊行，進一步追求性別平等的實現。」



國際婦女節當天，「東京婦女大遊行」參加者於澀谷街頭遊行。8日於東京都澀谷區



國際婦女節



國際婦女節當天，「東京婦女大遊行」參加者於澀谷街頭遊行。8日於東京都澀谷區

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]