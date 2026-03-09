中國外相王毅強調重視對美關係＝對日高呼「台灣問題別插手」

Newsfrom Japan

【北京時事】中共中央政治局委員兼外交部長王毅，8日配合在北京召開的全國人民代表大會（全人代，相當於國會）舉行記者會。在美國總統川普預計於本月底訪中前夕，王毅強調了穩定對美關係與重視美中合作的姿態；針對日中關係，則再次批評日本首相高市早苗關於台灣有事的相關發言。

目前美中雙方正就國家主席習近平年內訪美進行協調，且中國將擔任11月亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會的東道國。由於川普與習近平今年可能進行多次面對面會談，王毅對此展現期待，表示今年將是「對美關係走向健全、穩定、可持續發展的一年」。雖然王毅提及「反對任何形式的單邊主義與霸凌行為」暗指川普政府，但並未指名道姓，流露出對美方的顧慮。

此外，王毅指出應排除美中關係中「不必要的干擾」。針對美國與以色列發動攻擊的伊朗局勢，王毅並未強烈譴責美國，僅重複一貫立場，敦促相關國家「立即停止軍事行動」。當美媒記者詢問伊朗與台灣問題對美中關係的影響時，王毅則避開了正面回答。

自美中領袖去年秋天就調降追加關稅等事宜達成共識以來，雙方關係處於「平穩（なぎ）」狀態。預計下次領袖會談將針對延長「貿易休戰」進行協議。面對與美國的長期對立，習近平政權意圖在短期內穩定關係，藉此推進增強國力。

另一方面，針對日中關係，王毅並未展現積極展望，主張對日關係的走向「取決於日本的選擇」。他再次表示「日本現任領導人」發表了錯誤言論，並強硬表示「日本沒有資格插手台灣問題」。王毅更進一步威嚇台灣賴清德政權稱，「逆向台灣統一祖國歷史潮流者必將破滅」。



中國外相王毅於8日在北京舉行記者會

