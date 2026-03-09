天皇一家觀賞WBC＝日本擊敗澳洲，愛子內親王首度親臨觀賽

Newsfrom Japan

天皇、皇后兩陛下與長女愛子內親王於8日晚間，前往位於東京都文京區的東京大巨蛋，觀賞世界棒球經典賽（WBC）第1輪預賽C組由日本代表隊「日本武士」對陣澳洲隊的比賽。

兩陛下曾於2006年與2009年在東京大巨蛋觀賞過WBC，本次為第3度觀賽，也是即位後的首次。愛子內親王則是首度親臨現場，根據側近人員表示，三人皆對此行程充滿期待。當天在「日本武士」前總教練栗山英樹等人的說明下，天皇一家於本壘後方的貴賓席，從比賽開始至結束全程關注著這場熱戰，並不時給予熱烈的掌聲。

比賽最終由日本以4比3獲勝。離場之際，天皇陛下向相關人士表達了感想，稱：「這是一場精彩的比賽。」

根據了解，在2023年的上屆大會中，天皇一家曾透過電視觀賞日本擊敗美國的決賽。當時除了為日本睽違14年的奪冠感到喜悅外，也對日美兩隊選手的奮戰表達了讚賞。



天皇、皇后兩陛下與愛子內親王觀賞WBC，右一為栗山英樹。8日於東京大巨蛋

