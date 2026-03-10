起用「Manga One」原作者性侵犯事件＝小學館向受害女性道歉

Newsfrom Japan

關於小學館漫畫應用程式「Manga One」編輯部在知悉男性漫畫家曾有性侵行為的情況下，仍以其他筆名起用其擔任新連載原作者的問題，該公司於9日前向受害女性道歉。

根據小學館說明，該公司董事於5日前往代理律師事務所，透過電話向女性道歉。9日於官方網站說明經緯，並發表評論稱：「這是漠視女性人權的行為，深感管理監督責任之痛切。」

受害女性也透過代理律師發表訊息表示：「我認為應該傳達（過去連載）休刊的真正原因。由衷期盼的是，讓大眾廣泛了解受害實相，並在全社會建立保護兒童免受性侵害的機制。」代理律師則評論稱：「已接獲情報顯示，比該女性高年級的學生中也有多名受害者。」

該男性漫畫家於2020年擔任北海道私立高中教師時，因對當時10多歲的學生女性進行性侵遭逮捕並處以罰金。在女性要求損害賠償的訴訟判決中，札幌地院於上月20日判令男性支付1100萬日圓，原告與被告雙方均於本月9日前提出上訴。

「Manga One」編輯部在得知其被捕後雖終止了連載，但於2022年讓其更名為「一路一」，起用為新連載《常人假面》的原作者。



小學館的商標

