長程飛彈將於31日部署熊本＝防衛省首度部署反擊能力

防衛省九州防衛局9日宣布，作為反擊能力（敵基地攻擊能力）關鍵的長程飛彈「12式地對艦誘導彈能力向上型」，將於31日首度部署於陸上自衛隊健軍駐屯地（熊本市）。在中國等軍事活動趨於活躍之際，防衛省將依序推進在國內部署能從敵方射程外排除對手部隊的「遠征飛彈（Stand-off Missile）」。

「12式地對艦誘導彈能力向上型」射程可達1000公里左右，從熊本出發可將中國大陸沿岸地區納入射程。9日凌晨，載有發射裝置等設備的運輸車輛，已從開發實驗部隊所在地陸自富士駐屯地（靜岡縣小山町）抵達健軍駐屯地。

關於遠征飛彈，繪製難以攔截之變則軌道的地對地飛彈「島嶼防衛用高速滑空彈」，也預定於本月內部署於富士駐屯地。明年以後，具備反擊能力的飛彈計畫將依序部署於北海道及宮崎縣的駐屯地。

另一方面，由於成為他國攻擊目標的風險提高，地方擔憂依舊強烈。針對飛彈運入健軍駐屯地一事，熊本市長大西一史9日接受媒體採訪時，對此顯露不悅表示：「應該提供更多盡可能詳細的資訊。」

九州防衛局同日宣布，將於17日針對大西市長、熊本縣知事木村敬及當地議員等對象，舉行「12式地對艦誘導彈能力向上型」的裝備展示。



疑似載有長程飛彈相關器材的車輛進入陸上自衛隊健軍駐屯地。9日凌晨於熊本市東區

