G7財長針對原油高漲發表緊急會議聲明＝包含協調釋放石油在內的「必要應對」

【倫敦、華盛頓、東京時事】日美歐七大工業國組織（G7）財長於9日召開線上緊急會議，並針對中東局勢緊迫導致原油價格高漲的應對措施發表了聲明。鑑於美以與伊朗交火恐將長期化的擔憂，聲明表示：「已準備好透過釋放石油儲備等支援全球能源供應的方式，採取必要應對措施。」若實施協調釋放，將是繼2022年俄羅斯侵略烏克蘭之後，時隔約4年的首次。

從日本出席會議的財務部長（財務相）片山皋月在會後接受記者採訪時表示：「一致同意採取必要應對措施是一項重大成果。」根據路透社報導，關於釋放石油儲備一事，G7能源擔當部長最快可能於10日召開會議，G7領袖則可能在本週後半做出最終決定。

依據英國《金融時報》（FT，電子版）報導，議長國法國的經濟財務部長萊斯屈爾（Roland Lescure）透露，關於協調釋放「目前尚未達成協議」。

由主要消費國組成的國際能源總署（IEA）執行董事比羅爾（Fatih Birol）也參與了財長會議，並呼籲應儘速展開石油儲備的釋放工作。他提及原油輸送要衝荷姆茲海峽事實上已遭封鎖，並擔憂地表示：「相當數量的石油生產正受到抑制。」

原油期貨行情的國際指標——美國西德州原油（WTI）價格，於日本時間9日的盤外交易中一度上漲至每桶119美元左右，創下約3年9個月以來的新高。然而，受到對G7協調釋放的期待影響，當天紐約市場漲幅收斂，最終以94美元左右結算。



財務部長片山皋月出席G7財長線上會議。9日晚間於財務省（財務省提供）

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]