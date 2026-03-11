東日本大震災11日屆滿15年＝至今仍有2萬6000人避難

Newsfrom Japan

東日本大震災於11日發生屆滿15年。根據復興廳資料，全國避難者共計2萬6281人（截至2月1日）。受東京電力福島第一核電廠事故影響，福島縣內至今仍有7個市町村的部分區域持續實施避難指示，不少居民已放棄返鄉。定調國家基本方針的「第2期復興創生期間」將於3月底結束。自明年度起的5年間，支援重心將放在福島縣，包括除汙產生的「除去土壤」最終處置，以及促進居民返鄉等。

根據警察廳資料，因去年判明在宮城縣內發現的遺骸身分為岩手縣山田町當時的一名女童（時年6歲），死者較前一年增加1人，共1萬5901人；失蹤者2519人。岩手、宮城兩縣仍有53具身分不明的遺體。復興廳發表顯示，截至去年底，災害相關死亡人數達3810人。

11日當天，岩手、宮城、福島各縣將由自治體主辦追悼儀式，相關人士將於地震發生的下午2時46分進行默哀。

東電去年將福島第一核電廠3號機熔融核燃料（燃料碎片）的正式取出時間，從原定的2030年代初期修正至2037年度以後。政府與東電目標於2051年完成廢爐的計畫面臨極其嚴峻的狀況。



在東日本大震災追悼設施「釜石祈禱公園」合掌悼念的民眾。10日下午於岩手縣釜石市



東日本大震災15週年前夕，民眾在石卷南濱海嘯復興祈念公園合掌。後方為震災遺構門脇小學。10日下午於宮城縣石卷市

