日本成長戰略會議：優先投資對象選定61項產品，AI機器人、半導體入列

日本政府於10日在首相官邸召開「日本成長戰略會議」（議長為首相高市早苗），為實現「強韌經濟」，決定了61項由官民優先投資的產品與技術。其中針對人工智慧（AI）機器人等27項產品與技術，提出了投資路線圖（工程表）草案。關於國產半導體，除了先前設定2030年銷售額達到15兆日圓的目標外，更提出了2040年增至40兆日圓的新目標。

高市首相在席間強調「要找出日本能取勝的路徑」，並指示相關閣僚針對促進各項產品投資，應明確化支援措施與投資規模。

政府從重點投資對象的AI、半導體等17個領域中，選出了為了強化經濟安全保障及奪取海外市場而集中投資的61項產品與技術。隨後，針對AI機器人、半導體、小型無人機、陸上養殖、遊戲、次世代船舶等先行研議的27項產品與技術，出示了工程表草案。

在AI機器人領域，設定了確保與美中並駕齊驅、市佔率超過3成，並在2040年取得20兆日圓市場的目標。半導體方面，則針對Rapidus公司（總部東京）目標量產的最尖端產品，提出了創造需求及強化工廠選址競爭力的支援措施方向。小型無人機則計畫在2030年時確保能供應8萬架的基礎體制，並納入運用於防衛領域的方針。



首相高市早苗於日本成長戰略會議發言。10日下午於首相官邸

