「我們都過得很好喔」、「拚命地活了下來」＝東日本大震災15年，受災3縣展開祈福

東日本大震災於11日屆滿發生15週年。這場在全國造成包含災害相關死亡在內的死者與失蹤者共2萬2230人，成為戰後最大的自然災害。在遭到海嘯嚴重破壞的岩手、宮城、福島各縣沿岸地區，從寒氣逼人的清晨開始，便可見到民眾哀悼犧牲者的身影。

在岩手縣大槌町的江岸寺，該町的上班族佐佐木崇文（75歲）在當時犧牲的弟弟（時年58歲）墓前，合起因寒冷而僵硬的雙手。身為公務員的弟弟是在執行職務時罹難。佐々木先生回憶道：「真希望他當時別開會，直接去避難啊」，並對著墓碑輕聲說道：「大家現在都過得很好喔。」

在宮城縣氣仙沼市的波路上杉之下地區，失去母親的佐藤一夫（72歲）掛起了鯉魚旗。自15年前的4月，在同樣這處堆滿瓦礫的地點，為了「讓居民心情能開朗起來」而懸掛以來。在背對青空、迎風悠然游動的鯉魚旗之下，佐藤先生眼中泛著淚光表示：「失去了家園與工作，一直拚命地活到現在。終於，產生了想要再次掛起旗子的心情。」

在有24人犧牲的福島縣富岡町，停車場水窪仍殘留著冰塊的海岸邊，出現了衝浪客的身影。身為公務員的男性（55歲）就在這片海域失去了衝浪的朋友。他凝視著大海說：「是為了追悼而來的。15年感覺既漫長又短暫。富岡的復興仍僅到一半而已」。



在慰靈碑前合掌悼念的人們。11日上午於福島縣浪江町



佐佐木崇文與弘子夫婦在東日本大震災中喪生的親屬墓前合掌。11日上午於岩手縣大槌町的江岸寺



睽違15年再度掛起的鯉魚旗。左側為宮城縣氣仙沼向洋高中舊校舍。11日上午於宮城縣氣仙沼市

