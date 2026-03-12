不忘「那一天」：東日本大震災15週年發生時刻受災3縣各地祈禱

Newsfrom Japan

東日本大震災包含災害相關死亡在內的死者與失蹤者已達2萬2230人，11日迎來發生15週年。「不會忘記喔」。在岩手、宮城、福島各縣，許多人配合地震發生時刻的警報聲進行默哀，追思「那一天」。

在犧牲逾700人的宮城縣名取市閖上地區，居民施放了約470個寫有「不會忘記大家喔」的氣球。失去「去哪裡都一直在一起」的次女菅井惠美（當時31歲）的宮城縣岩沼市主婦田所京子（72歲）面帶笑容表示：「感覺稍微能向前看了。」在該縣石卷市北上町，失去父母與祖母的舘崎沖津（57歲）前往面向大海的慰靈碑，用手輕撫刻在碑上的三人姓名並垂首表示：「隨著歲月增長，更感到喪失感。」

在吹著寒冷海風的岩手縣宮古市，失去叔叔的漁民畠山章（72歲）垂下視線說：「絕不會忘記任何一位被流走的人。」

福島縣浪江町的海岸也有許多民眾聚集默哀。從該縣郡山市前來的阿部謙信（36歲）向至今仍下落不明的父親報告「次女出生了」。在仍有約350名從該縣雙葉町集體避難居民居住的埼玉縣加須市也舉行了追悼活動，自治會長吉田俊秀（78歲）展現決心稱：「感謝像對待市民一樣對待我們，今後也會齊心協力。」

被災各地沿岸地區在寒氣逼人的早晨便見悼念身影。岩手縣大槌町的佐々木崇文（75歲）在執行公務時殉職的弟弟（當時58歲）墓前合掌表示：「大家現在都過得很好喔。」宮城縣氣仙沼市失去母親的佐藤一夫（72歲）睽違15年掛起鯉魚旗，眼中泛淚表示：「失去了家園與工作，一直拚命地活到現在。」



民眾於東日本大震災發生時刻進行默哀。11日下午2時46分，宮城縣名取市



民眾於福島縣浪江町請戶海岸在東日本大震災發生時刻默哀。11日下午2時46分



田所京子（前排右3）手持寫有訊息的鴿子型氣球。11日下午於宮城縣名取市



東日本大震災15週年的11日，大學生沐浴在晨光中合掌禱念。同日上午於岩手縣大槌町

