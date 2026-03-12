JR東日本14日實施民營化後首度漲價＝區間起跳價160日圓

Newsfrom Japan

JR東日本將於14日調漲運費（票價），平均漲幅達7.1%。除了消費稅增稅等因素外，這是自1987年國鐵民營化以來首度進行全面的運費改定。山手線等線路的單程票起跳價（1至3公里區間）將調升10日圓，變為160日圓。預計漲價後每年可增加881億日圓營收，將用於鐵路設備維護更新、災害對策及月台門整備費用。

雖然該公司業績良好，但地方路線乘客持續減少，且因遠距辦公普及，定期券的使用量僅維持在疫情前的8成左右。因應物價高漲及人手不足問題，決定進行首度漲價。

漲價細目為：普通票價調升7.8%、通勤定期券12.0%、通學定期券4.9%。由於重新檢視了國鐵時代設定較便宜的「電車特定區間」（以首都圈為中心）及山手線內運費，都市地區的調幅較大。山手線內運費調升16.4%，通勤定期券大幅調升22.9%，通學定期券16.8%。東京至新宿的票價調升50日圓，變為260日圓；1個月通勤定期券調升1550日圓，變為7840日圓。部分地方地區的通學定期券考量到家庭經濟負擔則維持原價。



行駛於山手線的JR東日本車輛。攝於東京都品川區

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]