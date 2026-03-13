高市首相稱伊朗危機不考慮進行除雷＝能源價格高漲將以基金應對

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眾議院預算委員會於12日舉行集中審議，首相高市早苗及相關閣僚出席。針對荷姆茲海峽出現佈雷的報導，首相明確表示：「無法想像為了除雷而將自衛隊的資產（裝備品等）部署在近鄰區域。」針對中東局勢惡化導致的能源價格高漲對策，她表示方針將以現有的基金進行對策。

中道改革連合的吉田宣弘提及關於伊朗開始在荷姆茲海峽佈雷的美國報導，質詢日本政府的應對。首相表示，雖然自衛隊在法律上可以進行「遺棄機雷（機雷為水雷）」的清除，但同時指出：「要在何種時間點認定為『被遺棄的水雷』，在現實預測上極其困難。」

首相認為，針對急漲的原油價格等激變緩和措施，可以利用約2800億日圓的基金餘額來應對，並強調：「（本年度內）不考慮額外的預算措施。」她也提及必要時活用預備費的可能性。此為對中道改革連合幹事長階猛的答詢。

此外，中道改革連合的泉健太針對預定於19日舉行的日美領袖會談詢問應對方針。首相表明考慮到關稅協議，意向將讓經濟產業大臣赤澤亮正隨行。另外，首相也透露美方雖然曾詢問在聯邦議會演說的意願，但最終決定取消。



首相高市早苗於眾院預算委員會答詢。12日上午於國會內



中道改革連合的泉健太於眾院預算委員會質詢。12日上午於國會內



中道改革連合的吉田宣弘於眾院預算委員會質詢。12日下午於國會內

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