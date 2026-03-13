本田面臨最高6900億日圓赤字＝上市以來首見，因修正EV戰略產生損失

Newsfrom Japan

本田（Honda）於12日宣布，2026年3月期合併財報的純損益預計將陷入4200億至6900億日圓的赤字（原先預測為3000億日圓盈餘）。這是由於北美市場電動車（EV）環境急劇惡化，導致計畫中的部分車型中止上市及開發。公司將列計設備減損損失等相關損失。

這是本田上市以來首度出現赤字。據稱2027年3月期以後也可能追加列計損失，包含今期在內，EV相關損失最高可能達到2兆5000億日圓。本田方針將轉變強化EV的戰略，改為推進在北美人氣高漲的混合動力車（HV）開發。

透過線上舉行記者會的社長三部敏宏表示：「事業環境變化的速度遠超預期。我們將正面接受現實。」針對2040年之前將EV與燃料電池車（FCV）銷售比率提升至100%的目標，三部社長表示「現實上將會很困難」，表達了修正想法。受陷入赤字影響，三部社長等人將自主繳回月薪的3成（為期3個月）。



社長三部敏宏針對預計陷入赤字的2026年3月期業績舉行線上記者會。12日下午



於「Japan Mobility Show」展示的本田電動車（EV）「0 (Zero) Saloon」原型車。2025年11月於東京都江東區的東京Big Sight展覽館

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]