搭乘韓國軍機撤離日籍人士＝因應伊朗局勢，日韓實現相互支援

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【首爾時事】韓國外交部於15日宣布，因應伊朗與美以交戰導致中東情勢惡化，已派遣軍用運輸機前往沙烏地阿拉伯，協助包含2名日本人在內的韓國人等共計211人撤離。由於日本政府先前已在撤離日人的包機中搭載韓國人，本次實現了雙方的相互支援。

日韓兩國於2024年簽署了關於在第三國發生緊急事態時，互相支援對方國民撤離的備忘錄。日本政府於11日宣布，作為備忘錄的首度適用，已在從沙烏地阿拉伯首都利雅德出發前往成田的包機中搭載韓國人。此次利用韓國軍機進行的撤離行動，是由日韓兩國駐沙烏地大使館經協議後決定。

該運輸機於14日下午從利雅德機場出發，15日下午抵達首爾近郊的機場。搭乘者原先滯留於沙烏地阿拉伯、巴林、科威特及黎巴嫩。自美國與以色列於2月28日開始攻擊伊朗以來，因中東各國領空封鎖及民航需求激增導致滯留，眾人經由巴士等方式集結於利雅德。

首相高市早苗於15日在社群媒體投稿表示：「對韓國政府與韓國軍方的各位表達感謝。」對於日本政府於11日及13日運行的包機中搭載了共16名韓國人等，高市也對日韓兩國的相關人士表示謝意。



14日於沙烏地阿拉伯首都利雅德，眾人為了撤離而搭乘韓國軍方運輸機。（韓國國防部提供・時事）

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