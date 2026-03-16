米蘭科爾蒂納帕運閉幕＝首度分散舉辦，圓滿落幕

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【科爾蒂納丹佩佐時事】第14屆冬季帕拉林匹克運動會（帕運）米蘭-科爾蒂納大會於15日閉幕。在義大利科爾蒂納丹佩佐舉行的閉幕式上，國際帕拉林匹克委員會（IPC）主席帕森斯（Andrew Parsons）宣布大會閉幕，米蘭與科爾蒂納丹佩佐的聖火隨之熄滅。

這是繼2006年杜林大會以來，義大利第2度舉辦冬季帕運。本次首度採用多個城市分散舉辦的方式，並在未發生重大混亂的情況下順利結束。

本次共有來自史上最多的55個國家與地區、共611名選手參賽。女性選手人數達到史上最多的160人。日本代表團共派出44名選手參加，獲得4枚獎牌（3銀、1銅）。

持續侵略烏克蘭的俄羅斯及其盟友白俄羅斯，本次是以國家代表名義出賽。對此表示反對的烏克蘭繼開幕式後，亦未參加閉幕式。原定從伊朗參賽的選手則因無法確保航行安全而缺席，中東局勢惡化的影響也波及到了大會。

下一屆2030年冬季奧運與帕運將在法國阿爾卑斯地區舉行，屆時將與本次相同，以分散舉辦的方式進行。



閉幕式上展演的表演項目。15日於科爾蒂納丹佩佐。



國際帕拉林匹克委員會（IPC）主席帕森斯於閉幕式致詞。15日於科爾蒂納丹佩佐



移交給下屆主辦地法國阿爾卑斯地區的帕運會旗。15日於科爾蒂納丹佩佐

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