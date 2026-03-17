政府開始釋放石油儲備＝史上最大規模，因應荷姆茲海峽封鎖

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政府於16日宣布，因應美國與以色列攻擊伊朗導致荷姆茲海峽事實上遭到封鎖，正式開始釋放石油儲備。預計官民總計釋放量約45天份、共約8000萬桶，規模為史上最大。在原油採購擔憂升溫之際，希望透過釋放儲備確保汽油等石油製品的穩定供應。

政府於同日將義務要求石油開發公司等維持的儲備量從70天份下調至55天份，開始釋放15天份的民間儲備。這項下調措施預計持續至4月15日。此外，國家儲備部分也將從本月底開始釋放約30天份，方針將透過隨意契約轉賣給國內業者。

日本原油有9成以上依賴中東國家。在運輸要衝荷姆茲海峽持續封鎖的情況下，預計本月底起對日原油供應將大幅減少，政府因此決定進行自2022年俄羅斯侵略烏克蘭以來，時隔4年的石油儲備釋放。

截至2025年底，國內石油儲備量國家儲備為146天份，民間儲備為101天份。雖然本次僅釋放其中一部分，但因伊朗局勢尚未有平息跡象，經濟產業省擔當官員表示已考慮追加釋放，「將視情況機動性應對」。



位於北海道的苫小牧東部國家石油儲備基地。（JOGMEC提供）

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