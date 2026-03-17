參院預算委：高市首相對夫婦別姓持慎重態度、尊重保留女性皇族身分案

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參議院預算委員會於16日由首相高市早苗及全體閣僚出席，針對2026年度預算案進行基本質詢，進入實質審議。針對確保皇族人數的對策，首相明確表示對於女性皇族婚後留在皇室的方案「予以尊重」；對於導入「選擇性夫婦別姓制度」則再次表達慎重立場。

關於穩定皇位繼承，政府專家會議於2021年彙整的報告書中提出了兩方案：(1)女性皇族婚後保持皇族身分、(2)舊宮家的男系男子以養子身分恢復皇籍。另一方面，自民黨與日本維新會的連立（聯合）執政協議書中則將養子案列為「第一優先」。

首相表示：「我尊重該報告書。」表明了不對兩案區分差別的立場。針對連立協議，她僅表示：「優先記載內容是政黨間的對話。」

立憲民主黨的蓮舫質詢是否考慮修法容許女性天皇。首相針對悠仁親王之後的下一代皇位繼承回應稱：「具體討論的時機尚未成熟。」關於皇位穩定繼承，首相強調將「交由國會討論」，並注視朝野協商，若各黨派達成共識，政府將著手擬定皇室典範修正案。

針對選擇性夫婦別姓制度，首相指出這與擴大婚後使用舊姓（通稱）是「完全不同的兩件事」。她展現了提升舊姓使用便利性的意願，並表示：「國家行政機關透過單記或併記已能相當程度對應，將推廣至所有都道府縣及民間事業單位。」此為對主張導入別姓制度的蓮舫之答詢。

針對因伊朗局勢惡化而滯留在波斯灣的日本相關船舶船員支援，首相說明「相關省廳正緊密進行資訊共享」。國土交通大臣金子恭之則透露，目前水與糧食的確保及乘組員健康均無問題，也未收到退避要求。此為對立民黨政調會長德永ERI的答詢。



首相高市早苗於參院預算委員會答詢。16日於國會內



立憲民主黨的蓮舫於參院預算委員會質詢。16日下午於國會內

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