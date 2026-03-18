高市首相於18日首度訪美＝中東與經濟安全保障為焦點

Newsfrom Japan

首相高市早苗將於18日至21日期間訪問美國華盛頓，並與川普總統舉行會談。這是首相自去年10月就任以來的首度訪美。因應趨於緊迫的伊朗局勢，針對確保荷姆茲海峽安全的對策，川普將提出何種要求、以及首相將如何回應，將是最大焦點。預計雙方也將針對供應鏈脫離對中依賴，協議擴大經濟安全保障上的合作。

首相將於18日從羽田機場出發前往華盛頓。19日除了在白宮進行首腦會談與工作午餐外，也將出席由川普主辦的晚餐會。川普同時以午餐會與晚餐會款待訪美的他國領袖，實屬極其罕見。首相將於20日在華盛頓近郊的阿靈頓國家公墓獻花，隨後啟程返國。

本次是兩人的第2次面對面會談，前一次是去年10月在東京舉行。首相希望能向世界展示強韌的日米同盟姿態，藉此制衡因反對其台灣有事發言而加強對日軍事與經濟施壓的中國。首相亦將訴求良好的日米關係有助於強化美國國力，旨在將美國留駐於亞洲。

首相也將再次說明日本強化防衛力的方針。此外，目前也正準備發表去年日米達成協議的對美投融資第2彈。針對中國強化對軍民兩用產品出口管制稀土（Rare Earth）等重要礦物，以及包含人工智慧（AI）在內的最尖端技術，相關經濟安保合作亦將成為主要議題。

關於本次訪美，目前正研議由外相茂木敏充、經產相赤澤亮正等2名閣僚陪同前往。



首相高市早苗進入首相官邸。17日上午於東京永田町

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]