美國總統稱「不需要」日本支援＝撤回對伊朗行動之艦艇派遣請求

Newsfrom Japan

【華盛頓時事】美國總統川普於17日針對對伊朗軍事行動表示，「不需要」日本等國的支援。雖然此前曾要求各國向原油輸送要衝荷姆茲海峽派遣艦艇，但目前已事實上撤回。川普因盟友對支援表現消極而大肆宣洩不滿，此舉可能對預定於19日舉行的「高市（早苗）首相與川普」之首腦會談產生影響。

川普在社群媒體上說明：「已收到北大西洋公約組織（NATO）過半數成員通知，表示不願參與美國對伊朗的軍事行動。」他譴責道：「我們保護他們，但當我們需要協助時，他們卻無所作為。」

隨後他強調：「正因為我們取得了如此巨大的軍事成功，我們不需要、也不想要NATO的支援。從一開始就不需要。」他進一步主張：「對於日本、澳洲、韓國也是如此。作為世界最強大的美國總統，我要說，我不需要任何人的幫助。」

川普還在白宮對記者團連珠炮式地抨擊稱：「NATO犯了一個非常愚蠢的錯誤」、「我很失望」，並特別點名批評了英國。與此同時，他列舉了卡達、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國（UAE）等國，稱讚道：「中東國家給予了莫大的支援。」



17日在白宮發表談話的美國總統川普。（路透時事）

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]