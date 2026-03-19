高市首相就任後首度訪美＝表明努力平息中東局勢並與川普溝通

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首相高市早苗於18日晚間為了與美國總統川普舉行會談，出發前往華盛頓。由於伊朗事實上封鎖荷姆茲海峽，航行安全成為重要主題。川普將要求日本採取何種行動（包含派遣自衛隊在內）成為焦點。首相一方面將說明自衛隊活動存有法律限制，另一方面則打算表明將運用與伊朗的溝通管道，為事態儘早平息做出努力，以尋求美方理解。

這是首相就任後的首度訪美。日美領袖會談將於美國東部時間19日在白宮舉行。

川普雖然曾呼籲日本等國向荷姆茲海峽派遣艦艇，但17日又表明不需要支援，發言顯得反覆不定。派遣自衛隊在法律與政治上的門檻極高，日本政府內部「戰鬥平息前難以派遣自衛隊」（相關人士語）的呼聲強烈。

首相在18日的參院預算委員會中，針對若被川普要求派遣自衛隊時的應對強調：「將根據日本法律，能做到的事就說能做到，做不到的事就明確傳達做不到。」同時她也提到，正利用與伊朗的友好關係促使事態平息，「也會確實傳達我國的這份立場」。

出發前，首相在首相公邸接受記者團採訪時指出：「最重要的事情是事態儘早平息，並致力於中東地區的和平與穩定。」

除了伊朗局勢外，對華外交、經濟安全保障等亦為主題。首相瞄準近期預期舉行的美中領袖會談，旨在與美方針對強化威壓行動的中國交換認知。

根據日美關稅協議，作為5500億美元（約87兆日圓）對美投融資的一環，雙方預計將針對增產阿拉斯加州原油的合作達成協議。此外，為了在重要礦物上脫離對華依賴，雙方將以擴大合作等經濟安全保障議題為主軸。首相也將說明日本增加防衛費的方針。

在華盛頓，領袖會談後將舉行工作午餐，並預定由川普主持晚餐會。外務大臣茂木敏充、經濟產業大臣赤澤亮正亦隨行。首相將於21日返國。



首相高市早苗（右）出發前往美國。18日晚間於東京羽田機場。

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